По данным росСМИ, они угрожали нацбезопасности страны

Ольга Курлаева - корреспондент ВГТРК - рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что утром 4 января за ней в гостиницу пришли сотрудники пограничной службы и объявили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. По данным "России 24", Курлаеву депортируют из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает " Медуза ".

Муж Курлаевой - Анатолий, работающий на телеканале "ТВ Центр", был депортирован из Латвии 2 января . По словам Курлаева, в Латвии он находился в частной поездке. Власти страны, по данным "ТВ Центр", объявила Курлаеву, что с 2015 года ему запрещен въезд в Латвию. Ольга Курлаева, в свою очередь, сообщила, что причиной депортации ее мужа также стала угроза национальной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдворение Курлаевых, заявила, что "Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы слова, презирает основные акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы".