|Двух российских журналистов депортировали из Латвии
|04.01.2018 18:26
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По данным росСМИ, они угрожали нацбезопасности страныВласти Латвии выдворили из страны российских журналистов Ольгу и Анатолия Курлаевых.
Ольга Курлаева - корреспондент ВГТРК - рассказала в эфире телеканала "Россия 24", что утром 4 января за ней в гостиницу пришли сотрудники пограничной службы и объявили, что она должна покинуть страну в течение 24 часов. По данным "России 24", Курлаеву депортируют из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает "Медуза".
Муж Курлаевой - Анатолий, работающий на телеканале "ТВ Центр", был депортирован из Латвии 2 января. По словам Курлаева, в Латвии он находился в частной поездке. Власти страны, по данным "ТВ Центр", объявила Курлаеву, что с 2015 года ему запрещен въезд в Латвию. Ольга Курлаева, в свою очередь, сообщила, что причиной депортации ее мужа также стала угроза национальной безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выдворение Курлаевых, заявила, что "Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы слова, презирает основные акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы".
Захарова пообещала, что МИД РФ будет "добиваться ответной реакции профильных международных институтов" депортации журналистов.