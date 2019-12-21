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Елка из эклеров: в Киеве кондитеры установили рекорд
21.12.2019 17:49
Сладкая елка: в Киеве установили рекорд
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
рекорд
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Новости
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