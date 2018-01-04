В Украине зафиксировали наименьшее количество уголовных преступлений на нынешение новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей, в период с 30 декабря по 1 января был зарегистрировано 5 600 уголовных преступлений - это самый низкий показатель за последние пять лет.

Также сообщается, что было зафиксировано снижение уровня преступности в совершения преступлений имущественного характера. В частности, было совершено 13 разбойных нападений (по сравнению со средним зафиксированным показателем - 33), 131 грабеж (в среднем - 195), краж - 2 404 (в среднем - 3 250).

Кроме того, за выходные в подразделения полиции поступило 1 817 сообщений о совершении дорожно-транспортных происшествий. Стоит отметить, что по сравнению с прошлыми годами этот показатель является одним из самых низких за последние пять лет (в среднем - 2 062).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевский фуникулер в новогоднюю ночь установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров - 37 102 человека.

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