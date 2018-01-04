Апелляционный суд Харьковской области закрыл производство по жалобе подозреваемого по делу о ДТП 18 октября Геннадия Дронова на продление ареста до 10 февраля. Дронов управлял попавшим в ДТП Volkswagen Фото: Павел Пахоменко / mediaport.ua "Дронов отказался принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференцсвязи в помещении Харьковского учреждения исполнения наказаний (№27), направив в суд заявление об отказе. К началу апелляционного рассмотрения от Геннадия Дронова поступило заявление ...об отказе от поданной им апелляционной жалобы", – говорится в сообщении.После того как аналогичное заявление подал адвокат Дронова, суд решил закрыть апелляционное производство. Дата рассмотрения не указывается. "Медиапорт" сообщает, что заседание по Дронову состоялось 21 декабря.Вечером 18 октября в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX350 столкнулся с Volkswagen Touareg, вылетел на тротуар и сбил пешеходов. В результате ДТП погибли шесть человек, пятеро пострадали.За рулем Lexus была 20-летняя приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева Алена, а за рулем Volkswagen – 49-летний бизнесмен Геннадий Дронов.6 ноября Дронову объявили о подозрении. Полиция считает, что он нарушил правила дорожного движения, остановившись за светофором, начал движение на запрещающий (желтый) сигнал светофора и не убедился в безопасности выполняемого маневра.8 ноября Дронова отправили под арест на 42 дня без возможности выйти под залог.В суде прокурор заявил, что водителя Volkswagen нужно арестовать без права залога, так как речь идет о тяжком преступлении, он может влиять на потерпевших и свидетелей, пытаться затянуть рассмотрение дела или скрыться.13 декабря суд продлил меру пресечения до 10 февраля. Представители обвинения отметили, что суд полностью удовлетворил их ходатайство. Дронов тогда собирался обжаловать решение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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