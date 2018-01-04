Директор департамента международных многосторонних отношений Фонда «Майдан иностранных дел» и дипломат Александр Хара во время чата для «Главреда» прокомментировал вопрос читателя о том, ожидает ли Владимира Путина судьба одиозного советского диктатора Иосифа Сталина.

«Россия не является правовым демократическим государством, следовательно, надеяться на то, что вместо Путина может прийти кто-то другой, безуспешно. Что касается Украины, даже так называемые лидеры оппозиции (Навальный и Собчак) только нюансами отличаются от Путина и Ко. Учитывая отсутствие свободных СМИ, фактическое зомбирования общества, а также небольшой слой среднего класса — приход любых либеральных демократических политиков не просматривается в ближайшем будущем. Возможно, на Путина ожидает судьба его любимого Сталина, когда он умрет в одиночестве, а его окружение будет бояться прийти ему на помощь. Маловероятно, но нельзя отбрасывать и возможности его отстранения от власти. Впрочем, это не улучшит нашего положения, учитывая имеющийся элитный и общественный консенсус относительно подчиненной роли Украины», — сказал Хара, информирует еizvestia.com.

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