Дело об убийстве журналиста Олеся Бузины будет рассматриваться коллегией судей Шевченковского райсуда Киева в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бузину застрелили 16 апреля 2015 года Фото: ЕРА Подготовительное судебное заседание назначено на 11.00. Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Обвиняемыми являются активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько. Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве. 18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции Медведько и Полищук. Оба свое участие в данном преступлении отрицают.27 июня 2017 киевская прокуратура завершила досудебное расследование дела об убийстве Бузины. 28 ноября обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский райсуд Киева. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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