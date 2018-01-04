|Дело об убийстве Бузины суд начнет рассматривать 9 февраля
|04.01.2018 18:30
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Подготовительное судебное заседание назначено на 11.00.
Дело будет рассматривать коллегия судей в составе Евгения Сидорова, Олега Лынника и Татьяны Левицкой. Обвиняемыми являются активисты националистических организаций Денис Полищук и Андрей Медведько.Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве. 18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции Медведько и Полищук. Оба свое участие в данном преступлении отрицают.27 июня 2017 киевская прокуратура завершила досудебное расследование дела об убийстве Бузины. 28 ноября обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский райсуд Киева.
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