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В Киеве в ходе конфликта произошла стрельба: двое мужчин ранены
21.12.2019 19:02
В Киеве мужчина начал стрелять во время конфликта: двое людей получили ранения Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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