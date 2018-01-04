Вот не могут эти американские придурки хотя бы на новогодние праздники успокоиться, всё им неймётся. Вот и теперь устроили бучу в Иране прямо на самый праздник.

Но всё равно, не хочу я пока аналитические тексты писать, не отпускает меня благостное новогоднее настроение (тем более что мы с женой и малым чудесно прогулялись на праздник по Тверской и смотрели обращение Президента и салют в ста метрах от Кремля). А иранцы отмахаются, им не впервой майданы подавлять.

Поэтому напишу я на немного отвлечённую тему. Тоже связанную с политикой, но не совсем.

Сидел я тут недавно, и размышлял неспешно, кого бы я хотел видеть президентом России. Вот так, не с точки зрения наличия профессиональных управленческих навыков, а чисто по-человечески, как большинство выбирает, по принципу «нравится/не нравится».

И понял. Если бы была возможность выбрать любого произвольного человека, я бы выбрал Владимира Валентиновича Меньшова.

Давно хотел написать оду ему. Так что терпите.

Чудесный человек. Таких больше не делают.

Приехал из глубинки, стал великим режиссёром. Чтобы советский режиссёр получил Оскара – неслыханно. Не зазнался.

Глубоко русский человек, который попал в московскую богему, но не поддался ей. Не стал ни геем, ни диссидентом, ни антисоветчиком, ни либералом, ни западником.

И когда в девяностые все наперебой торопились плюнуть в наше советское прошлое, не стал этого делать. И играл советских офицеров, генералов и коммунистов. Позитивных, смелых, принципиальных. Таких, каков он сам.

Да за одно только то, что он отказался вручать награду мерзкой лживой фальшивке «Сволочи» (никогда такого не было, чтобы в СССР готовили детей-диверсантов, тем более из малолетних уголовников), ему можно и нужно в ноги поклониться. Исполать, Владимир Валентинович.

Выпал из обоймы, пошёл против неполживой тусовки, попал под пресс. Но остался собой.

Недаром он в фильмах часто играл Георгия Жукова, Гесера в «Дозорах» и прочих подобных персонажей. Ему перевоплощаться не нужно – он реально такой.

Взвешенный. Рассудительный. Мудрый. Железобетонный. Добрый.

Я тут пару месяцев назад попал на встречу с Меньшовым. Два часа я просто купался в волнах добра, которые от него исходят. Такое в моей жизни только два или три раза было, когда я встречал людей благостных, на грани святости. Но я ничего не утверждаю, это моё субъективное восприятие.

Однако вот парадокс – я бы проголосовал, но он в политику не рвётся.

А те, которые рвутся – корчат из себя борцунов, говорят лозунгами, крутят спиннеры, роняют горючие слёзы о нищем народе на дорогие модельные туфли, ловят хайп и вообще ведут себя слишком шумно.

Я их мысленно сравниваю с Меньшовым, как с неким эталоном, и думаю «Куда ж вы ломитесь? Я вас всех в Химках видел, вы там деревянными членами торговали».

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