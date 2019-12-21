Соответствующий список опубликован на сайте престижного научного рецензируемого журнала мира.

Составители рейтинга назвали Грету Тумберг “климатическим катализатором”, заявив, что “шведский подросток вывела науку о климате на первый план, направив туда всю ярость своего поколения”.

Выступая на слушаниях в Конгрессе США по изменению климата в сентябре, девушка заявила: «Я не хочу, чтобы вы слушали меня - я хочу, чтобы вы прислушались к ученым. Я хочу, чтобы вы объединились вокруг науки, и я хочу, чтобы вы сделали реальные действия».

Многие исследователи приветствуют Тунберг, в частности, за акцентирование внимания на изменении климата и его катастрофических последствиях. Отмечается, что ее достижения должны мотивировать исследователей климата продолжать их работу, несмотря на медленные действия политиков в этом направлении.

Также в рейтинг лучших ученых 2019 года попали:

1. Физик из Бразилии Рикардо Гальвау. Он представил отчет об исчезновении лесов в долине Амазонки, что вызвало гнев президента страны, который обвинил ученых в том, что они врут. Гальвау даже увольняли с работы в университете, однако он вернулся к работе.

2. Астрофизик из Канады Виктория Каспи, изучающая быстрые радиовсплески с помощью инновационного радиотелескопа.

3. Нейролог Ненад Сестан из США. Он вместе с другими учеными смог на время оживить мозг свиньи после ее смерти.

4. Эколог из Аргентины Сандра Диас. Она вместе с 144 экспертами из 50 стран представили миру масштабный 1500-страничный отчет о биоразнообразии. В частности, в нем говорилось о скорости вымирания видов.

5. Микробиолог из ДР Конго Жан-Жак Муембе Тамфем, что исследует болезнь, вызванную вирусом Эбола.

6. Палеоантрополог из США Йоханнес Хайле-Селассие, который нашел хорошо сохранившийся череп анамского австралопитека, известного как MRD, в северной Эфиопии. Команда Хайле-Селассие выяснила, что черепа 3,8 млн лет.

7. Биоэтика Венди Роджерс из Австралии, руководитель международной группы, которая борется против нарушений при трансплантации органов в Китае.

8. Иммунолог из Китая Хункуй Дэн. Он доказал, что изменения генов CRISPR можно безопасно использовать в взрослых с ВИЧ.

9. Физик из США Джон Мартинис, руководитель лаборатории Google по разработке квантовых компьютеров, который провел первую демонстрацию его работы.

Как сообщал Укринформ, 16-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг и камерунская правозащитница Дивина Малум стали лауреатами Международной детской премии мира.

Климатическая активистка Грета Тунберг 25 сентября, получила премию "За правильный образ жизни" (Right Livehood Award) одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

23 сентября Грета Тунберг выступила на саммите ООН по вопросам изменения климата в Нью-Йорке с жестким заявлением, обвинив мировых лидеров в том, что они "украли ее мечты и детство".

Тунберг уже более года организует акции протеста "Пятницы ради будущего", добиваясь более эффективной защиты климата. Ее еженедельная школьная забастовка переросла в международное экологическое движение, к которому присоединились сотни тысяч людей по всему миру.

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