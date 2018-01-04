|В «Киевстаре» заявили о масштабном обыске силовиков
|04.01.2018 18:31
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В главный офис оператора «Киевстар» 4 января пришли с обыском. Об этом на своей странице в Facebook написал президент компании Петр Чернышов.
«Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора», — рассказал он.
Чернышов напомнил, что компания в течение двух лет судится с Госфискальной службой, которая, по его словам, считает, что «Киевстар» недоплатил почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины.
Он утверждает, что обыск связан с делом, в котором имеется три договора, заключенных еще прошлым руководством компании.