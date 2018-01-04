В Российской Федерации участились случаи открытия уголовных дел в отношении работников из Украины. Об этом в эфире "112 Украина" рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия , передает со ссылкой на .

"Увеличивается количество тех, кто задержан, кто выехал на работу на территорию , был недоволен условиями контракта и, как только собирался вернуться обратно и разорвать договор, оказывался за решеткой с обвинениями …. в перевозке курительных смесей с наркотическими веществами или другими обвинениями. Количество таких людей увеличивается", - сообщила .

Кроме того, она не рекомендует участникам АТО на Донбассе выезжать в Россию.

Напомним, ранее сообщалось, что в России задерживали участника АТО на Донбассе Олега Негоду. В связи с этим подчеркивает, что российские спецслужбы "охотятся" на украинцев на территории , а поездки в Россию остаются "крайне опасными".

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