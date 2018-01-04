Погода, Новости, загрузка...
Россия продлила ограничения на транзит украинских товаров по своей территории
04.01.2018 18:34
Россия продлила ограничения на транзит украинских товаров по своей территории
Ограничения продлены до 30 июня 2018
Президент России Владимир Путин еще на полгода продлил ограничения на транзит украинских товаров по территории РФ.
Россия продлила ограничения на транзит украинских товаров по своей территории Фото: expres.ua

Соответствующий приказ был опубликован на Официальном портале правовой информации России.

Таким образом российский президент продолжил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.

Напомним, что согласно указу Владимира Путина, Россия решила усилить ограничения транзита украинских товаров.

1 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал приказ, который запрещает прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан.

В документе говорится, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси. Такое ограничение объясняется прекращением действия зоны свободной торговли между Украиной и Россией.

Украина в связи с этим заявила, что рассматривает возможность подачи в ВТО иска против России.

Добавим, что ЕС, США, а также Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея поддержали позицию Украины в споре с Россией о транзите.

 

  • Альфа-Банк отказывается обслуживать российскую "оборонку" из-за санкций
  • Россия разрабатывает криптовалюту для избежания санкций, - FT
  • Волкер настаивает на сохранении антироссийских санкций

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить