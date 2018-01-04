|Россия продлила ограничения на транзит украинских товаров по своей территории
|04.01.2018 18:34
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Ограничения продлены до 30 июня 2018Президент России Владимир Путин еще на полгода продлил ограничения на транзит украинских товаров по территории РФ.
Фото: expres.ua
Соответствующий приказ был опубликован на Официальном портале правовой информации России.
Таким образом российский президент продолжил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.
Напомним, что согласно указу Владимира Путина, Россия решила усилить ограничения транзита украинских товаров.
1 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал приказ, который запрещает прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан.
В документе говорится, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси. Такое ограничение объясняется прекращением действия зоны свободной торговли между Украиной и Россией.
Украина в связи с этим заявила, что рассматривает возможность подачи в ВТО иска против России.
Добавим, что ЕС, США, а также Канада, Австралия, Япония, Турция, Швейцария и Южная Корея поддержали позицию Украины в споре с Россией о транзите.