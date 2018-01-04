Соответствующий приказ был опубликован на Официальном портале правовой информации России .

Таким образом российский президент продолжил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.

Напомним, что согласно указу Владимира Путина, Россия решила усилить ограничения транзита украинских товаров .

1 января 2016 года президент России Владимир Путин подписал приказ, который запрещает прямые транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан.

В документе говорится, что международные транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию РФ осуществляются только с территории Беларуси. Такое ограничение объясняется прекращением действия зоны свободной торговли между Украиной и Россией.

Украина в связи с этим заявила, что рассматривает возможность подачи в ВТО иска против России.