Группе «Информационное сопротивление» стали известны некоторые подробности того, как встретили новый год участники вооруженных формирований террористов в ОРДЛО.

Это касается событий «в частях и подразделениях 1-го и 2-го АК», информирует еizvestia.com.

Например, группа военнослужащих из 11-го омсп, находясь «в приподнятом настроении», вступила в полемику с патрулём ГАИ ночью, угрожая «милиционерам» оружием. В результате чего получила духовный и физический убыток, лишившись нескольких единиц огнестрельного оружия.

Ещё парочка «офицеров» одной из «отдельных мотострелковых бригад» устроила гонки с «патрульными» с весёлым сносом мусорных контейнеров, пальбой из пистолетов и другими приключениями. В результате — не подлежащая ремонту разбитая машина, травмы средней тяжести и пулевое ранение одного из «патрульных».

Ну и вишенка на торт – одного из российских «командированных ихтамнетов» после обильного новогоднего возлияния потянуло помериться силой с двумя местными «офицерами», только что вернувшимися из инспекционной поездки с передовой. В результате «командировочный» был безжалостно избит, причём били, в том числе, и ногами, потом связан и заперт в чулане.

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