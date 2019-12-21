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В МОН решили провести аудит учебных заведений для получения ресурсов
21.12.2019 19:57
В МОН заявили, что проведут аудит учебных заведений для получения ресурсов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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