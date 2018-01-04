Погода, Новости, загрузка...
Сюмар развелась с отцом своего ребенка
04.01.2018 18:38
Нардеп Виктория Сюмар расторгла брак с политологом Виктором Тараном. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сюмар более не находится в официальном браке Фото: nfront.org.ua Соответствующий документ обнародован в Едином государственном реестре судебных решений."Суд установил, что между супругами утрачено взаимопонимание", – говорится в решении.Оба заявителя обратились в суд с совместным заявлением о расторжении брака.У пары есть общая дочь София. Бывшие супруги договорились о порядке воспитания ребенка и уплате алиментов.Сюмар и Таран прожили вместе 20 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить