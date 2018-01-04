Нардеп Виктория Сюмар расторгла брак с политологом Виктором
Тараном. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сюмар
более не находится в официальном браке Фото: nfront.org.ua
Соответствующий документ обнародован в Едином государственном
реестре судебных решений."Суд установил, что между супругами
утрачено взаимопонимание", – говорится в решении.Оба заявителя
обратились в суд с совместным заявлением о расторжении брака.У пары
есть общая дочь София. Бывшие супруги договорились о порядке
воспитания ребенка и уплате алиментов.Сюмар и Таран прожили вместе
20 лет.
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