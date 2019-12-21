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Спустя 44 года: к американке вернулось кольцо. потерянное еще в школьные годы
21.12.2019 20:33
Американка нашла кольцо, потерянное 44 года назад
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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