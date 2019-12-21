Погода, Новости, загрузка...
Спустя 44 года: к американке вернулось кольцо. потерянное еще в школьные годы
21.12.2019 20:33
Американка нашла кольцо, потерянное 44 года назад Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 