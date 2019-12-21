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Милованов: Службы занятости будут переводить на аутсорс
21.12.2019 20:51
В Украине планируют перевести службы занятости на аутсорс
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
занятости
аутсорс
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