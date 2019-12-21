Мабуть, напружені відносини 44-річної Анджеліни Джолі з ексчоловіком не змогли не позначитися на дітях.



Днями Бреду Пітту виповнилося 56 років. Актор і кінопродюсер запросив на свято всіх спадкоємців, але привітати батька прийшла лише частина з них. Інсайдер розповів порталу E! News, що Пітт провів свято разом з дітьми: «Бред був цілий день в своєму будинку в Голлівуді. Його молодші діти заїхали, щоб привітати його».



Актор влаштував сімейні посиденьки в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Зустрітися з батьком прийшли тільки троє молодших дітей - 13-річна Шайло і 11-річні близнюки Нокс і Вів'єн. Вони провели з Піттом кілька годин, після чого охоронець відвів їх назад в будинок до Анджеліни Джолі. 18-річний Меддокс, 16-річний Пакс і 14-річна Захара проігнорували сімейний збір, незважаючи на запрошення Бреда.





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