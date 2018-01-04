Впервые в истории Североатлантического альянса в НАТО появился собственный официальный гимн. Он был утвержден в среду, 3 января. Об этом говорится в сообщении на сайте альянса, передает

"Гимн НАТО", который появился к 40-летию НАТО в 1989 году, был написан капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра. С тех пор его исполняли на многих мероприятиях НАТО, включая последнюю встречу глав государств и правительств союзных держав в мае 2017 года.

"Гимн НАТО", утвержденный членами Североатлантического совета, не содержит слов и написан для двадцати музыкальных инструментов: пикколо, флейты, гобоя, двух кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двох труб, рога, баритон-рога, трех тромбонов, тубы и барабана.

Прослушать гимн можно на сайте Альянса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира