|В Николаеве открыли уголовное производство по факту массового заражения гепатитом
|04.01.2018 18:42
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Диагноз подтвердился у 16 человекПолиция завела уголовное дело по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве.
Фото: poltava.pl.ua
"Ведомости по факту массового заражения граждан гепатитом А внесено в Единый список досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины ("Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни"). Согласно санкции этой статьи, подобные деяния караются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - сообщает пресс-служба областной полиции.
В связи с этим проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.
Напомним, в Николаеве зафиксировали вспышку заболеваемости вирусным гепатитом А (болезнь Боткина).
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Гепатит А - болезнь печени, которую вызывает вирус, что распространяется в основном при потреблении неинфицированным (или невакцинированным) человеком пищевых продуктов или воды, загрязненных фекалиями инфицированного человека. Болезнь тесно связана с отсутствием безопасной воды или пищи, ненадлежащей санитарией и плохой личной гигиеной.
В отличие от гепатита В и С инфицирование гепатитом А не приводит к развитию хронической болезни печени и редко заканчивается летально, но может вызвать симптомы, что ослабляют здоровье, и молниеносный гепатит (острую печеночную недостаточность), которые часто являются смертельными.
Безопасное водоснабжение, безопасность пищевых продуктов, улучшенная санитария, мытье рук и вакцина против гепатита А является самыми эффективными способами борьбы с этой болезнью.