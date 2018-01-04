Диагноз подтвердился у 16 ​​человек

"Ведомости по факту массового заражения граждан гепатитом А внесено в Единый список досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины ("Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни"). Согласно санкции этой статьи, подобные деяния караются лишением свободы на срок от трех до восьми лет", - сообщает пресс-служба областной полиции.

В связи с этим проводится досудебное расследование, назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Николаеве зафиксировали вспышку заболеваемости вирусным гепатитом А (болезнь Боткина).