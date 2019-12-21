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Во Львовской области 14 человек оказались в больнице после посещения ресторана
21.12.2019 21:27
Пообедали и заработали сальмонеллез: во Львовской области 14 человек попали в больницу после посещения ресторана
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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