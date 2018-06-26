Букмекеры заподозрили договорной характер матча между испанскими футбольными командами Уэской и Химнастиком, который состоялся в мае текущего года. Ситуация будет расследована специальной комиссией Ла Лиги, передает со ссылкой на El Confidencial.

Так, матч оказался под подозрением из-за аномально высоких ставок, которые были сделаны на эту игру. Многие из них превышали 10 тысяч евро. При этом ряд крупных ставок на игру были сделаны и из Украины.

Уточняется, что активно ставки на матч начали появляться за полтора часа до начала поединка.

Отметив первые сигналы тревоги, 30 из 52 самых больших букмекеров в мире приняли решение о блокировке ставок на матч.

Ситуацию прокомментировал глава Комитета по этике и честной игре ФФУ Фраческо Бранка. Он отметил, что котировки на матч еще до его начала были совершенно аномальными. По его словам, организаторы договорной игры, видимо, рассчитывали получить выгоду в размере около 10 млн евро.

Бранка уточнил, что ставки на матч были сделаны сразу из нескольких украинских городов — Киева, Полтавы, Харькова, Николаева и Одессы. Также большие ставки на эту игру были зафиксированы и из Азии.

В статье вспоминается, что в Украине недавно придали гласности факт громкого расследования договорных матчей между наших футбольных клубов. По предварительной информации Нацполиции, в договорных схемах могут быть задействованы около 35 ФК со всей Украины и в общей сложности около 330 человек.

Напомним, как писал , в деле о договорных матчах, украинские правоохранители уже огласили подозрение 3 лицам.

Сегодня следственные мероприятия в рамках указанного уголовного производства проводятся одновременно в 11 областях Украины.

По словам президента Первой лиги Сергея Маркова, одна из причин, почему игроки украинского футбола могут соглашаться на договорные матчи, — низкие гонорары.

“Одна из групп риска в таких вещах — это футболисты, которые получают маленькую заработную плату, то есть бедные клубы. И такие футболисты — это первая мишень”, — считает он.

По словам президента ФФУ Андрея Павелко, в схемах организации договорных матчей было задействовано очень большое количество участников, и “ниточка следствия” в этом деле должна привести к каждому конкретному организатору договорных соревнований.

“Каждый, кто сегодня и все это время принимал участие в этих договорных матчах, будет расследован и будет дана оценка их действиям”, — уточнил он.

Аналогичное публичное обещание дал руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий.

“Каждый из нас, каждый из футбольных фанатов, каждый футболист должен понимать — Украина должна показывать fair play. Это моя цель как вице-президента Федерации футбола. Эта работа не заканчивается, мы будем дальше продолжать выявлять такие позорные факты и наказывать за них”, — отметил он.

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