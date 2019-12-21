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Исследования показали, что перец чили снижает риск смертности при болезнях сердца
21.12.2019 22:03
Ученые обнаружили, что перец чили обладает полезными свойствами для людей с сердечно-сосудистыми болезнями
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Теги:
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