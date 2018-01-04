Мусор на обочинах разбрасывает не "Укравтодор", не министр или
премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты, отметил
министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В Службе автодорог Полтавской
области отметили, что мусор на обочинах убирают вручную Фото:
Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна
сторінка / Facebook "Это – мусор, которым щедро усыпаны наши
обочины. Мусор разбрасывает не "Укравтодор", не министр или
премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки,
бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы
за такое безобразие и разгильдяйство", – написал Омелян.
https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan/posts/10155474486018439
В Службе автодорог Полтавской области отметили, что мусор на
обочинах убирают вручную.
https://www.facebook.com/poltsad/posts/354664368340856
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