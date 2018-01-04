Министерству информационной политики Украины в 2018 году значительно увеличат финансирование. Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

В частности, финансирование Министерства информационной политики в 2018 году возросло до 862,1 млн гривен (на 229,3%).

При этом отмечается, что на производство и трансляцию телерадиопрограмм для государственных нужд, сбор, обработку и распространение официальной информационной продукции, финансирование системы государственного инфовещания Украины должны выделить 483,2 миллиона гривен. Еще 362,5 миллиона гривен потратят на защиту национального информационного пространства Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, финансирование науки в Украине в 2018 году увеличено более чем на 30% - до 6,1 млрд грн (с 4,7 млрд гривен в 2017 году).

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