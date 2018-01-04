В Сети появились фотографии поврежденных и уничтоженных самолетов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Фото разместил российский журналист Роман Сапоньков на своей странице в соцсети «Вконтакте», передает агентство УНИАН.

По данным СМИ, в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии, но отрицают повреждение и уничтожение самолетов.

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