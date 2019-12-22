Останнім часом в парі британських монархів неспокійно. У принців Гаррі та Вільяма - натягнуті відносини, на тлі цього громадськість вимагає позбавити Меган Маркл з чоловіком титулів герцогів Сассекських... Напруга між онуками Її Величності тільки зростає. Припинити давній конфлікт між братами зможе лише одна людина.



На думку королівського експерта Кейт Ніколс, цією людиною може стати 37-річна Кейт Міддлтон. Ніколс вважає, що герцогиня Кембриджська має необхідні дипломатичні навички і користується авторитетом у обох принців.



«На публіці герцогиня поводиться стримано, але в родині у неї є особлива важлива роль. Більше того, до її думки прислухаються. За всі ці роки вона довела свою мудрість і розсудливість. Кейт помирить Вільяма і Гаррі», - цитує Ніколс видання Express.







Експерт зазначила, що в герцогині є унікальна якість миротворця, вона вважається «голосом розуму» всередині сім'ї.



«Вона нагадує братам, що сварка, в першу чергу, шкодить всій родині. А їм важливо триматися разом», - каже Кейт Ніколс.



Експерт також припустила, що Міддлтон необхідно «вступити в союз» з 38-річною Меган Маркл і діяти спільно, щоб налагодити родинні стосунки і повернути світло в сім'ю.

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