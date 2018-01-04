В течение прошлого года выросли цены на все виды мяса. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает

"Все виды мяса стали дороже на 28 - 67%, а именно: сало - на 67%, свинина - на 39%, говядина - на 33% и курица в тушке - на 28%", - написал А.Дорошенко.

Эксперт отметил, что в гривневом эквиваленте свинина и говядина прибавили в цене по 28 грн за кг, сало - 27 грн, колбаса вареная - 15 грн, а курица в тушке - 12 грн.

"Отныне килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 116грн, свинины - за 101 грн, сала - по 68 грн, вареную колбасу - за 76 грн, а курицу - за 54 грн.

Если в целом оценивать стоимость мясной корзины, то есть взять по килограмму всех видов мяса, то по состоянию на 1 января 2018 ее стоимость - 415 грн, тогда как год назад стоимость составляла 305 грн. То есть индекс мясного корзины за год вырос на 36%", - сообщил он.

Эксперт добавил, что последние десять дней 2017 года мясо продолжало расти в цене.

"Свинина выросла на 2,5 грн за килограмм, говядина добавила 1,6 грн, а курица в тушке - 43 коп. По свинине, то она впервые "пробила" планку в 100 грн в погоне за говядиной. В то же время, впервые почти за год, подешевело сало - на 72 коп. за килограмм ", - отметил Дорошенко.

Напомним, украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем это рекомендовано нормами питания. Это связывают с падением платежеспособного спроса из-за резкого подорожания продукции.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 7420-1, который предлагает снизить ставку НДС на продукты питания животного происхождения, в том числе мясо, молоко, яйца.

По словам соавтора инициативы, заместителя председателя Комитета ВР по вопросам аграрной политики Александра Бакуменко, кроме стабилизации цен, законопроект призван защитить отечественного сельхозпроизводителя от глобальной конкуренции.

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