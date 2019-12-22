Шанувальники 35-річної Кеті Перрі та 42-річного Орландо Блума з нетерпінням чекають, коли нарешті побачать весільні фото пари. Адже співачка і актор офіційно оголосили про заручини більше півроку тому. Більше того, знаменитості давно говорять про підготовку до весілля, але дата торжества не призначена.







Схоже, фанатам доведеться почекати ще як мінімум рік. Як повідомив інсайдер, близький до Кеті і Орландо, недавно закохані вирішили відкласти своє одруження. Але справа зовсім не в тому, що у них виникли проблеми у відносинах.



«Кеті вирішила ще до того, як офіційно стане дружиною Орландо, народити йому дитину», - повідомляє видання Life & Style. До речі, про те, що вона бажає стати мамою, Кеті вперше заговорила ще пару років назад. Але весь цей час її особисте життя було нестабільне: вона то розлучалася, то возз'єднувалася з Орландо. Тепер же, коли їхні стосунки вляглися, вона вирішила перейти до здійснення своєї мрії.

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