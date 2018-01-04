22-летний мужчина унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей

22-летний парень унижал и физически издевался над своей 33-летней сожительницей. Во время очередной ссоры девушка выбросилась с окна 3-го этажа и упала на ступеньки подвального помещения, - сообщается на странице Главного управления Нацполиции в Киевской обл. в Facebook.

К сожалению, полученные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

"Сразу же после трагедии парень убежал из квартиры и пытался сделать себе алиби, чтобы избежать уголовной ответственности", - заявили в полиции.

Пара проживала вместе в течение 3-х месяцев в арендованной квартире.

Полицейские Киево-Святошинского района оперативно задержали злоумышленника. Суд избрал ему меру пресечения - арест. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжается комплекс следственных действий.

Обновление: Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство). По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщается на сайте ведомства.

"Во время досудебного расследования установлено, что между гражданскими супругами возникла ссора, во время которой мужчина вытолкнул 33-летнюю потерпевшую из окна третьего этажа. В результате падения женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.