Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве сотрудницы Одесского СИЗО

Одесская местная прокуратура № 2 направила в Малиновский районный суд г.Одессы обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы Одесского следственного изолятора.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Одесской области, гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.13 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Как сообщалось, 17 августа 2017 года арестант Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора. Правоохранители разоблачили подозреваемого в убийстве - им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе и который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство). Кроме того, следователи прокуратуры Одесской области начали уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Позднее правоохранители установили, что подозреваемый в убийстве в последнее время практически не появлялся в своей камере, а жил в хоздворе, где размещался свинарник. При этом санкция суда на то, чтобы арестант более двух часов был вне камеры, отсутствует. Также в хоздворе были обнаружены незарегистрированные нож и топор, с помощью которых преступник убил и расчленил свою жертву.

На время расследования от своей должности был отстранен начальник Одесского СИЗО Вячеслав Коваль.

29 ноября 2017 года следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Государственного учреждения "Одесское учреждение исполнения наказаний (№21)" по подозрению в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст.367 УК Украины) и направили материалы в суд.

Кроме того, сотрудники прокуратуры Одесской области вместе с представителем уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области Анатолием Пазичуком провели проверку соблюдения прав заключенных в Одесском СИЗО, в ходе которой были выявлены "факты бесчеловечного обращения" с находящимися там людьми. По результатам проверки начато уголовное производство по ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины, которое позднее было переквалифицировано на "пытки" (ч.2 ст. 127 365 Уголовного кодекса Украины).