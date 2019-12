Меган Маркл і принца Гаррі постійно критикують в ЗМІ. І в підсумку герцогиня Сассекська стала першою в рейтингу «найбільш несправедливо скритикованих людей в 2019 році». Нагадаємо, що до цього Гаррі і Меган подали в суд на ряд британських таблоїдів (The Mail on Sunday, The Sun і The Daily Mirror) за «зловживання особистою інформацією».



Тепер герцоги Сассекські обмежили доступ до своєї сторінки в Instagram. І зараз підписники не можуть подивитися, на яких фото їх відзначили шанувальники. Пара поки ніяк не прокоментувала ситуацію, але фанати впевнені, що вони втомилися від хейтерів і пліток, і хочуть від цього відгородитися.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура цього гаррі від меган яких Теги: фішки