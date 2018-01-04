|Опубликованы фото поврежденного при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии российского бомбардировщика
|04.01.2018 18:52
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Роман Сапоньков / ВКонтакте
Роман Сапоньков / ВКонтакте
3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.
Министерство обороны РФ признало, что нападение диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.
Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team выяснила, что в тот же день в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, погибли двое военных летчиков.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.11 декабря 2017 года Путин снова приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Он заявил, что российские войска и сирийская армия "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов".По данным министерства обороны РФ, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.