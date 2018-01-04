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Опубликованы фото поврежденного при обстреле авиабазы Хмеймим в Сирии российского бомбардировщика
04.01.2018 18:52
Военный корреспондент Роман Сапоньков опубликовал фотографии с российской авиабазы Хмеймим в Сирии после обстрела. Пострадавший при обстреле российских бомбардировщик Су-24М  Фото: Роман Сапоньков / ВКонтакте Снимки он выложил на странице "ВКонтакте"."Все же пострадала техника. Предварительно шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, один Ан-30 шпион, один Ми-8", – написал военный корреспондент. Позже Сапоньков уточнил, что два Су-24 и Су-35С удалось ввести в строй.Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности боевиков, проанализировал фотографии поврежденного самолета.Как отмечает Directorate 4, у сфотографированного бомбардировщика разрушен правый цельноповоротный стабилизатор и осколком пробита гидросистема.

26166883_1549498331813165_8955639513111985389_nРоман Сапоньков / ВКонтакте

26219633_1549498051813193_1750579618125751079_nРоман Сапоньков / ВКонтакте

3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.

Министерство обороны РФ признало, что нападение диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team выяснила, что в тот же день в Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, погибли двое военных летчиков.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.11 декабря 2017 года Путин снова приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Он заявил, что российские войска и сирийская армия "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов".По данным министерства обороны РФ, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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