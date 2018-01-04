Следственные органы проводят досудебное расследование по факту массового заражения гепатитом А в Николаеве. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП Украины в Николаевской области.

"Ведомости по факту массового заражения граждан гепатитом А внесенные в Единый список досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 130 УК Украины "Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезни" согласно санкции данной статьи подобные деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Напомним, в Николаеве из 33 человек, которые попали в лечебные учреждения с подозрением на гепатит А , диагноз был подтвержден у 16 взрослых и одного ребенка.

"Сейчас известно о 33 людях, которые попали в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевание, из них у 16 - подтвержден диагноз гепатит А. Из шестерых детей, попавших в детскую больницу с подозрением на заболевание, диагноз подтвержден только у одного пациента", - отметили в Николаевской ОГА.





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