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Клих в критическом состоянии - омбудсмен Денисова
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26.06.2018 14:29
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила
Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову помогать
проведению независимого медицинского обследования заключенного в
российской тюрьме украинца Станислава Клиха украинскими или
международными врачами. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке 8 июня Клих объявил голодовку Фото:
radiosvoboda.org Омбудсмен отметила, что 21 мая 2018 года она
обращалась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой
посодействовать медицинскому обследованию и ее личному посещение
Клиха, а также посодействовать его освобождению."По состоянию на
данное время ответы на указанные письма не получены. С октября 2017
года не происходят встречи Клиха с его родителями. Согласно
имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Клих объявил голодание, и
сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По
сообщениям матери, у Клиха серьезные проблемы с почками и
сердцем", – заявила Денисова.В связи с этим укранский
омбудсмен просит Москалькову помогать проведению независимого
медицинского обследования Клиха украинскими или международными
врачами. А также сообщить о результатах проверки с предоставлением
соответствующего медицинского заключения.Кроме того, Денисова
просит Москалькову обеспечить в ближайшее время ее личную встречу с
Клихом."Также в который раз прошу Вас помогать срочному
освобождению Станислава Клиха по гуманитарным основаниям", –
резюмировала Денисова.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня)
приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы
участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне
чеченских повстанцев, к 20 и 22,5 годам лишения свободы
соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк
руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в
Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех
российских военных, а прежний премьер-министр Украины
Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по
россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца
все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не
были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В
декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и
Карпюка.8 июня мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил
голодовку.
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