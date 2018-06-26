Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову помогать проведению независимого медицинского обследования заключенного в российской тюрьме украинца Станислава Клиха украинскими или международными врачами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 8 июня Клих объявил голодовку Фото: radiosvoboda.org Омбудсмен отметила, что 21 мая 2018 года она обращалась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой посодействовать медицинскому обследованию и ее личному посещение Клиха, а также посодействовать его освобождению."По состоянию на данное время ответы на указанные письма не получены. С октября 2017 года не происходят встречи Клиха с его родителями. Согласно имеющейся информации, с 8 июня 2018 года Клих объявил голодание, и сейчас состояние его здоровья находится в критическом состоянии. По сообщениям матери, у Клиха серьезные проблемы с почками и сердцем", – заявила Денисова.В связи с этим укранский омбудсмен просит Москалькову помогать проведению независимого медицинского обследования Клиха украинскими или международными врачами. А также сообщить о результатах проверки с предоставлением соответствующего медицинского заключения.Кроме того, Денисова просит Москалькову обеспечить в ближайшее время ее личную встречу с Клихом."Также в который раз прошу Вас помогать срочному освобождению Станислава Клиха по гуманитарным основаниям", – резюмировала Денисова.В мае 2016 года суд в Грозном (Чечня) приговорил украинцев Клиха и Николая Карпюка, которые якобы участвовали в Первой чеченской войне в 1995 году на стороне чеченских повстанцев, к 20 и 22,5 годам лишения свободы соответственно.В обвинительном заключении говорилось, что Карпюк руководил отрядом "Викинг", сражавшимся против российской армии в Чечне. Якобы его подчиненный Клих 22 года назад лично убил четырех российских военных, а прежний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, входивший в отряд, стрелял по россиянам из автомата Калашникова около 10 раз.Оба украинца все обвинения категорически отрицают. По их словам, они никогда не были в Чечне и не участвовали в боевых действиях.В декабре Россия отказала в передаче Украине Клиха и Карпюка.8 июня мать Клиха Тамара Клих сообщила, что он объявил голодовку. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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