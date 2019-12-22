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Унизил пророка: в Пакистане учителя приговорили к смерти за кощунство
22.12.2019 08:42
В Пакистане учителя приговорили к смерти за пренебрежительные высказывания о пророке
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
высказывания
пророке
пренебрежительные
смерти
учителя
Новости
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