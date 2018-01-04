|В Венеции украли ювелирные изделия из коллекции королевской семьи Катара
|04.01.2018 18:58
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Эксперты оценивали изделия в несколько миллионов евроВ итальянском городе Венеция с выставки похитили ювелирные изделия, относящиеся к коллекции королевской семьи Катара.
Фото: AP Photo / Kamran Jebreil
Об этом сообщает ANSA.
Несколько ювелирных изделий были украдены с выставки во Дворце дожей в среду утром. Точная стоимость украденного не называется, но эксперты оценивали изделия в несколько миллионов евро.
Выставка под названием "Сокровища Моголов и махараджей" собрала 270 индийских драгоценных камней 16-20 веков. Работа выставки заканчивалась в среду вечером.
Ювелирные изделия относятся к коллекции Аль-Тани, принадлежащей королевской семьи Катара.
Камеры наблюдения зафиксировали, что воры, которых было как минимум двое, около 10 утра были в толпе посетителей. В определенный момент они получили с одного из ящиков несколько изделий, и, положив их в карман, быстро пошли к выходу. После этого они смешались с туристами на площади Сан-Марко.
Начальник полиции Вито Галиарди заявил, что система безопасности выставки не сработала должным образом.
"Стеклянная шкатулка была открыта, как обычная жестянка, тогда как сигнализация, если она вообще работала, была задействована поздно", - сказал он.
Полиция отметила, что украденные изделия будет трудно продать на черном рынке за их популярность. Поэтому воры могут попробовать отдельно продать драгоценные камни.
Напомним, в прошлом месяце неизвестный украл из ювелирного бутика в центре Парижа золотое колье с бриллиантами стоимостью €560 тыс.