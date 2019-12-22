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В Гватемале автобус столкнулся с грузовиком: 19 человек погибли, около 30 - ранены
22.12.2019 09:01
В Гватемале в ДТП погибли 19 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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