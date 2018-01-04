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В Минобороны сообщили, что смерть украинского разведчика в зоне АТО – небоевая потеря
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04.01.2018 19:00
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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отказался
обнародовать причины смерти украинского разведчика Александра
Чегурко в зоне АТО и заявил, что все обстоятельства сейчас изучают
военная прокуратура и Национальная полиция. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Чегурко служил в АТО с 2014 года
Фото: Sergey Bratchuk / Facebook ."Это – небоевая потеря.
Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом
занимаются правоохранительные органы – военная прокуратура и
Нацполиция. Это произошло 2 января поздно вечером. Мы не разглашаем
информацию. Есть уголовное производство, которое проводят
следственные органы", – подчеркнул Мотузяник.В свою
очередь, глава Кодимского районного совета Одесской области
Геннадий Гладкий отметил, что причина гибели его земляка в АТО ему
неизвестна. Он рассказал, что отец Чегурко является "чернобыльцем",
а мама болеет сахарным диабетом. Гладкий добавил, что молодой
человек готовился к свадьбе:"Он сделал предложение девушке из
Донецкой области, должна была быть свадьба".По словам главы
райсовета, отец погибшего рассказал ему, что на днях сын вернулся с
задания с неподконтрольной территории."Для тех, кто в зоне АТО,
самое страшное – попасть в плен, а он постоянно по той
территории ходил, вражеской, оккупированной. Три года
воевал", – подчеркнул Гладкий.Чегурко служил в АТО с 2014
года. Его похороны состоятся завтра, 5 января.Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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