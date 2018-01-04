Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник отказался обнародовать причины смерти украинского разведчика Александра Чегурко в зоне АТО и заявил, что все обстоятельства сейчас изучают военная прокуратура и Национальная полиция. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чегурко служил в АТО с 2014 года Фото: Sergey Bratchuk / Facebook ."Это – небоевая потеря. Больше информации я, к сожалению, обнародовать не могу. Этим делом занимаются правоохранительные органы – военная прокуратура и Нацполиция. Это произошло 2 января поздно вечером. Мы не разглашаем информацию. Есть уголовное производство, которое проводят следственные органы", – подчеркнул Мотузяник.В свою очередь, глава Кодимского районного совета Одесской области Геннадий Гладкий отметил, что причина гибели его земляка в АТО ему неизвестна. Он рассказал, что отец Чегурко является "чернобыльцем", а мама болеет сахарным диабетом. Гладкий добавил, что молодой человек готовился к свадьбе:"Он сделал предложение девушке из Донецкой области, должна была быть свадьба".По словам главы райсовета, отец погибшего рассказал ему, что на днях сын вернулся с задания с неподконтрольной территории."Для тех, кто в зоне АТО, самое страшное – попасть в плен, а он постоянно по той территории ходил, вражеской, оккупированной. Три года воевал", – подчеркнул Гладкий.Чегурко служил в АТО с 2014 года. Его похороны состоятся завтра, 5 января.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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