Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Это искусственная елка высотой 26 метров и стоимостью около 1 млн грн, которую горсовет Днипра купил два года назад. Она имеет шесть ярусов и украшена более 300 игрушечными фонариками. Вокруг новогодней красавицы разместили 3D фигуры, развесили 28 километров гирлянд.

Стоимость работ по монтажу составила 3,6 млн грн. В прошлом году это стоило 2 млн грн.

Уже второй год традиционно рядом с главной елкой установили и каток. В прошлом году вход на него был бесплатный, в этом году организаторы сообщили, что расходы превышают возможную прибыль, следовательно оставить вход бесплатным они не могут.

Как сообщили в городском совете Днипра, каркас живой елки отправили на техническую экспертизу, то есть в следующем году, есть надежда, что елка вернется на свое привычное место.

Хотя городской голова Днепра Борис Филатов в комментариях на своей странице в Facebook объяснил, что «живых «сосенок» совсем скоро будет - никто не будет рубить сотни живых деревьев для того, чтобы потом их выбросить.

Днипровский городской совет подготовил более 300 разных мероприятий к новогодним праздникам. В каждом районе откроют елки и ярмарки - только их будет 14.

На официальном открытии главной елки, состоявшемся 21 декабря в 18 часов, горожан развлекали конкурсами и играми.

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