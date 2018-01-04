Специалисты подсчитали возможные убытки компании Apple после скандала с замедлением старых iPhone. Об этом сообщает MacRumors .

Аналитики считают, что потери могут составить миллиарды долларов.

Известно, что недавно Apple сообщила о старте программы по замене аккумуляторов старых смартфонов. По условиям программы пользователи смогут купить батареи с 63% скидкой, благодаря чему один аккумулятор будет стоить только 29 долларов.

Отмечается, что даже если 10% пользователей решат принять указанное предложение, это значительно скажется на доходе компании. Кроме того, сообщается, что до 30% покупателей могут вообще передумать пользоваться продукцией Apple. Таким образом, убытки могут достигнуть миллиардов долларов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, израильские пользователи подали коллективный иск на компанию Apple в связи с замедлением работы iPhone, потребовав 125 миллионов долларов.

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