Геращенко: Польша приняла менее сотни беженцев из Украины и приравнивать к ним работающих на польскую экономику украинцев – нонсенс

Статус беженца в Польше в последнее время получили 88 граждан Украины, а десятки тысяч работающих в этой стране и усиливающих ее экономику украинцев заслуживают благодарности польских властей, а не приравнивания к беженцам, убеждена первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Относительно заявлений польских должностных лиц о сотнях тысяч украинских беженцев. - Официальные лица должны озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получило лишь 88 украинцев. Именно столько в Польше беженцев", - написала И.Геращенко в своей странице в Фейсбуке в четверг, комментируя недавнее заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого, который пояснял отказ Варшавы принимать мигрантов из Африки и Ближнего Востока тем, что страна якобы приняла "как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины".

При этом украинский политик подчеркнула, что работающие в Польше трудовые мигранты из Украины – это "другой вопрос".

"Правда в том, что десятки тысяч украинцев во времена экономического кризиса, спровоцированного в том числе и войной, работают в соседних странах, в том числе и в Польше, усиливая ее экономику, вкладывая свои руки, ум, силы, украинское трудолюбие и правдивость в формирование польского ВВП. Мне кажется, было бы честно со стороны польских властей благодарить за это украинцев - честных и трудолюбивых, желательно во многих сферах, особенно рабочих профессий в Польше. И говорить о них как о беженцах - это нонсенс", - выразила убеждение И.Геращенко.

Вместе с тем, она отметила, что украинские трудовые мигранты, которые вынуждены выехать на заработки за границу - "это наша боль, и власть действительно должна приложить все усилия для развития и восстановления экономики, чтобы люди возвращались и работали на родной земле. Над этим должны работать в 2018".