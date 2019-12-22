Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"22 декабря в Украине облачно. Ночью в западных областях дожди, на Закарпатье сильные дожди, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков, днем ​​в большинстве областей небольшой дождь. Ночью и утром в Украине, кроме западной части, кое-где туман. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в южных, восточных и большинстве центральных областей кое-где порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат в течение суток 25-28 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°, на юге страны кое-где 13-15°", - говорится в сообщении.

В Киеве 22 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем ​​8-10°.

В Киевской области в воскресенье так же облачно. Ночью без существенных осадков, туман; днем небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем ​​7-12°.

23-24 декабря в Украине облачно. Временами дожди, в западных областях сильные дожди, в Карпатах сильный мокрый снег, метели (только днем ​​23 декабря в восточной части без осадков). Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с, 23 декабря в южных, восточных и центральных областях, 24 декабря в западных областях и восточной части кое-где порывы 15-20 м/с, на юге страны и в Карпатах кое-где 25 м/с. Температура ночью и днем ​​4-9° тепла, в Карпатах около 0°; днем 23 декабря в Украине, кроме запада, 7-12° тепла, на юге страны кое-где 13-15°.

В Киеве и Киевской области 23-24 декабря облачно. Временами дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​4-9° тепла, днем ​​23 декабря кое-где 10-12°.

25-26 декабря в Украине небольшой и умеренный дождь, кое-где с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла; днём 2-8°. В Карпатах снег, температура ночью и днем ​​2-7° мороза.

В Киеве и столичной области иногда дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем ​​2-7°.

26 декабря в Украине иногда небольшой дождь, в Карпатском регионе с мокрым снегом; температура ночью и днем ​​0-5° тепла.

27 декабря небольшие осадки, в западной части без существенных осадков; температура ночью и днем ​​от 3° тепла до 3° мороза, днем ​​на юге 1-6° тепла.

28-30 декабря в северных, западных и центральных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью 1-7° мороза, днем ​​около 0°, на юге страны 1-4° тепла.

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