По словам авторов поста, вероятно, в «Чистилище» композитор рассмотрит российских военных, которых «не увидел на Донбассе».

«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в «Миротворце».

Позже журналисты обратились к артисту с просьбой прокомментировать эту новость. Ответ композитора повлек за собой короткую беседу, в которой Быстряков пояснил ряд одиозных высказываний и заявил, что не считает Россию агрессором.

«Если в суде юридически будет доказано, что на Донбассе есть присутствие российских войск, я тогда повинуюсь конституции, повинуюсь решению суда и буду считать Россию агрессором. Пока я ее не считаю. Пока это мнение людей.А знаете почему? Очень невыгодно называть события на Донбассе «гражданской войной», — отметил композитор.