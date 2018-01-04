|«Россиян на Донбассе нет»: Быстряков угодил в базу «Миротворца»
|04.01.2018 19:04
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Украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся резким заявлением об иностранцах на Донбассе, угодил в базу добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.
Одиозному артисту вменяют публичную антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины, передает Обозреватель.
Об этом говорят соответствующие записи в разделе «Чистилище», к которым также добавлены скандальные цитаты Быстрякова.
«Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора», — отметили добровольцы на официальной странице «Миротворца» в Facebook.
По словам авторов поста, вероятно, в «Чистилище» композитор рассмотрит российских военных, которых «не увидел на Донбассе».
«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в «Миротворце».
Позже журналисты обратились к артисту с просьбой прокомментировать эту новость. Ответ композитора повлек за собой короткую беседу, в которой Быстряков пояснил ряд одиозных высказываний и заявил, что не считает Россию агрессором.
«Если в суде юридически будет доказано, что на Донбассе есть присутствие российских войск, я тогда повинуюсь конституции, повинуюсь решению суда и буду считать Россию агрессором. Пока я ее не считаю. Пока это мнение людей.А знаете почему? Очень невыгодно называть события на Донбассе «гражданской войной», — отметил композитор.