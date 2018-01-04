С начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано одно нарушение режима тишины в Верхнеторецком в Донецкой области, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинские военные не открывали в зоне АТО ответный огонь Фото: ЕРА (архив) Отмечается, что позиции Вооруженных Сил Украины были обстреляны из оружия запрещенного минскими договоренностями."С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны противника. В полдень враг выпустил четыре мины 120-го калибра по защитникам Верхнеторецкого. Одновременно боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов", – рассказали в штабе АТО.Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины не открывали ответный огонь."Учитывая, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда – перемирие продержалось более 20 часов", – рассказали украинские военные. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1809609979049800 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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