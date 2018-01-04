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Перемирие на Донбассе продержалось более 20 часов - штаб АТО
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04.01.2018 19:07
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С начала суток, вдоль линии разграничения зафиксировано одно
нарушение режима тишины в Верхнеторецком в Донецкой области,
сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинские военные не открывали
в зоне АТО ответный огонь Фото: ЕРА (архив) Отмечается, что позиции
Вооруженных Сил Украины были обстреляны из оружия запрещенного
минскими договоренностями."С начала суток, вдоль линии
разграничения, зафиксировано одно нарушение режима тишины со
стороны противника. В полдень враг выпустил четыре мины 120-го
калибра по защитникам Верхнеторецкого. Одновременно боевики вели
огонь из стрелкового оружия и гранатометов", – рассказали в штабе
АТО.Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины не открывали
ответный огонь."Учитывая, что последний обстрел со стороны врага
был зафиксирован вчера после обеда – перемирие продержалось более
20 часов", – рассказали украинские военные.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1809609979049800
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014
года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и
пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и
Луганской областей.В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне
конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие.
24 декабря, согласно сообщениям украинских военных,
боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны
уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не
удалось добиться его полного соблюдения.
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