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Украинцев предупредили о сильных порывах ветра
22.12.2019 10:14
Укргидрометцентр предупредил украинцев об ухудшении погодных условий
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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