Самым действенным лекарством от любых героизаций было бы помещение субъекта в ту среду, которую он восхваляет. Пусть на небольшой срок, но в самую гущу событий.

Я когда-то написал рассказ — назывался «Такси без вызова», как раз на эту тему.

Нравятся чекисты? Давай-ка в послереволюционный Харьков, друг мой! Познакомься с товарищем Саенко!

Советский Союз прекрасен? Расскажи-ка анекдотик о Вожде в кампании друзей и добро пожаловать в Воркуталаг! Или задержись в пути на работу… Или не отдавай скотину в колхоз…

Добро пожаловать в 1929? Стране нужны деньги на индустриализацию и не нужны крестьянские бунты, правильно?

Вас ждет Украина в 1932-33 годах, но не в кабинете начальника продразверстки, а с другой стороны заградительных отрядов.

Советские военачальники гениальны? К вашим услугам Ржев, 1941 год! Нравится? Или вы предпочитаете другой котел?

Может, год не тот? Добро пожаловать на освобожденные Красной Армией территории, год 1944. Вас призовут и без элементарного обучения бросят на вражеские позиции. Иногда и без оружия, но вам же все нравится?

А как насчет голодного 1949? Или холодного 1953? Не хотите сесть в психушку в 1968? Ну, и что, что принудительное лечение? Это же на благо Родины! Потерпите!

Я, конечно, могу продолжать, но не вижу смысла. К сожалению, о таком вот «практическом перемещении» можно только мечтать.

Знаете, когда вы восхищаетесь тираном, попробуйте представить себя не его верным визирем, правой рукой, а тем, кого живьем закапывают в землю для устрашения.

Одно дело наблюдать за течением боя из укрепленного блиндажа или Ставки Верховного, и совсем другое висеть на колючке с оторванными ногами, потому что тобой разминировали проход.

Это кардинально меняет представление о допустимости таких методов.

Впрочем, все мнят себя Сталинами, а не 18-летним мальчиком из забитого украинского села, который бьется в агонии в куче тел, таких же, как он новобранцев, не сделавших ни одного выстрела.

Потому что было не из чего.

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