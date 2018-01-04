Вингер сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко отличился высокой эффективностью в первой половине сезона, информирует со ссылкой на сайт "Команда №1".

В среднем за одну игру чемпионата Германии полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко участвует в 1,39 голевой атаки за 90 минут игры. Данный показатель является первым в Бундеслиге и десятым между всех игроков 5-ти сильнейших чемпионатов Европы.

В целом Ярмоленко оказался причастным к 14-ти взятиям ворот соперника в немецком первенстве, но выступать в Германии он начал не с первого тура текущего сезона.

Отмечено, что на первом месте находится Неймар (2,15), второй - форвард "Ювентуса" Дибала (2,03). Оба участвуют в голевых атаках в среднем более двух раз за 90 минут.

Кроме того, тройку лучших игроков в этом рейтинге замыкает Месси (1,82). Далее идет нападающий "Лацио" Иммобиле - 1,65, Фекир "Лион" - 1,6, где Брюйне с "Манчестер Сити" 1,58, Салах с "Ливерпуля" - 1,52, Стерлинг с "Манчестер Сити "- 1,49 и Кавани с "ПСЖ"- 1,47.

Как сообщалось ранее, Ярмоленко выбирали лучшим футболистом "Динамо" в 2017 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира