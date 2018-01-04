До 5 января полиция пообещала предоставить "позитивный результат" по расследованию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом рассказал друг убитой, председатель "Национал-патриотического движения Украины" Михаил , передает со ссылкой на .

"Глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов доступно объяснил о проведенных действиях, что они делают для того, чтобы как можно быстрее поймать убийцу. Но вместе с этим, он попросил, чтобы мы не разглашали информацию, которую он нам частично предоставил. В пятницу, 5 января мы снова собираемся. И я думаю, что до пятницы - он нас в этом заверил - будет положительный результат ", - рассказал , передает "Апостроф".

Друг убитой добавил, что сейчас воздерживается от громких заявлений, не желая помешать следствию.

Тело убитой правозащитницы Ирины Ноздровской отправили на комплексную экспертизу. Соответственно, дата захоронения пока не известна.

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