Об этом в Facebook сообщает председатель наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

"20.12.2019 Минтранс РФ вот просто взял и действительно перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток - с 21 по 24.12.19. Почему? Потому что 23 сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд ", - сообщил Клименко.

Он также приводит информацию одного из российских СМИ, которое со ссылкой на Минтранс РФ призывает судовладельцев и операторов водного транспорта воздержаться от выхода судов в акваторию моста через Керченский пролив с ближайшей субботы до среды следующей недели якобы из-за технических работ на объекте.

Как сообщал Укринформ, время искусственного удержания россиянами в Керченском проливе судов, следующих в/из портов Бердянска и Мариуполя в ноябре вырос в несколько раз, по сравнению с октябрем 2019 года.

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